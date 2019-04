Senadores devem pedir impeachment de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes

Um grupo de senadores liderado por Alessandro Vieira (PPS-SE) pretende solicitar à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e do ministro Alexandre de Moraes na noite desta terça-feira, 16.

Para o senador, Toffoli pode perder seu mandato de ministro porque cometeu crime de responsabilidade ao abrir um inquérito para apurar ofensas ao STF e Alexandre de Moraes agiu como Ministério Público ao tomar a dianteira das investigações.

Vieira vê “abuso de autoridade” e diz que o fato de Moraes ter negado o a determinação da Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, de arquivar o inquérito ajuda a justificar a necessidade de um impeachment dos ministros.

“Você tem uma sequência de fatos que configuram crime de responsabilidade e abuso de poder dos ministros. Vai desde a instalação de um inquérito ilegal à decretação da execução de medidas cautelares, que não poderiam ter sido cumpridas, como censura à imprensa, busca e apreensão… Quem tá acompanhando o que tá acontecendo percebe que há uma movimentação dos ministros que é contra a democracia e contra a lei”, criticou o senador.

Contra o abuso de autoridade, praticado por ministros do Supremo Tribunal Federal, só há uma instituição que pode aplicar o remédio adequado: o Senado Federal. O que os ministros do STF precisam esconder à força, com tanta intimidação? — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) April 16, 2019

Por isso estou apresentando pedido de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por crime de responsabilidade.

A democracia tem que ser para todos. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso, a não ser por esta Casa. pic.twitter.com/N4OJbbiNxI — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) April 16, 2019

Ministros do STF podem sofrer impeachment, assim como presidentes da República, e são processados e julgados pelo Senado Federal. Para isso, devem ter cometido crimes de responsabilidade. Segundo o artigo 39 da Lei do Impeachment, são crimes de responsabilidade cometidos por ministros do STF:

1- altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do Tribunal;

2 – proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa;

3 – exercer atividade político-partidária;

4 – ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo;

5 – proceder de modo incompatível com a honra dignidade e decoro de suas funções.

O colunista da Exame e cientista político Sério Praça comentou o caso. “O STF, na figura do Alexandre de Moraes, e do Toffoli, está agindo de modo completamente ilegal. O STF não pode investigar, acusar, julgar e ser parte ofendida. É uma insanidade completa. O impeachment dos dois juízes é não só merecido, mas necessária para que a democracia continue no Brasil.”