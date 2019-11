Senador Jorge Kajuru sai da UTI e poderá ter alta hospitalar em breve

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, nesta quinta-feira (21). Com “quadro neurológico resolvido”, ele foi transferido para um quarto onde segue internado, com medicação por via oral.

De acordo com o último boletim médico divulgado, os exames revelaram uma cicatriz no cérebro, provável resultado de uma infecção antiga já resolvida. Essa cicatriz, associada ao estresse, pode ter contribuído para a crise convulsiva por que passou. Kajuru poderá receber alta hospitalar nos próximos dias e é acompanhado pela equipe de Neurologia e Neurocirurgia, liderada pelo Dr. Mauro Takao Suzuki.

Enquanto espera para ser liberado, o senador faz postagens nas redes sociais e até gravou um vídeo curto no hospital durante visita da senadora Juíza Selma (Podemos-MT), dirigindo-se aos moradores de Mato Grosso e agradecendo pelos votos de melhoras na saúde.

Kajuru teve uma convulsão durante a sessão deliberativa de terça-feira (19) no momento das discussões para a votação da PEC Paralela da Previdência. Ele foi socorrido em Plenário pela equipe médica do Senado. No atendimento inicial, fez um eletrocardiograma e apresentou melhora. Em seguida, foi encaminhado ao hospital. O senador é diabético e havia se queixado de mal-estar durante o dia.