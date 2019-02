Senado inicia sessão para definir Mesa Diretora

Brasília – O Senado Federal iniciou no período da tarde desta quarta-feira, 6, a sessão que elegerá a Mesa Diretora da Casa, grupo de senadores que comandam os trabalhos junto do presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A votação não deve ter grandes divergências, já que Alcolumbre acertou acordo envolvendo todos os principais partidos que almejavam espaço na Comissão Diretora.

Pelo acordo, a 1ª Vice-Presidência deve ficar com o PSDB, que indicou o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG); a 2ª Vice-Presidência ficará com o Podemos, com o nome de Lasier Martins (PODE-RS); a Primeira-Secretaria estará com o PSD, que sugeriu o nome de Sergio Petecão (PSD-AC); a Segunda-Secretaria será de incumbência do MDB, que apresentou o senador Eduardo Gomes (MDB-TO); a Terceira-Secretaria será do PSL, que indicou Flavio Bolsonaro (PSL-RJ); a Quarta-Secretaria será do PP, que indicou o senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS).

Como os partidos concordaram com os espaços definidos, a eleição será por chapa única, sem que os parlamentares precisem decidir entre duas formações de Mesa diferentes. Agora o Senado votará, de forma secreta, segundo determinação de Davi Alcolumbre, se concordam ou não com essa chapa.