Senado convida Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, para seminário

Brasília – A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal promoverá em novembro o seminário Ambientalismo e Geopolítica. E um dos participantes do evento será Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca na administração de Donald Trump.

Bannon ocupou o cargo entre janeiro e agosto de 2017, depois de ter sido o coordenador de marketing da campanha eleitoral de Trump. Ele também foi membro do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

A ida de Bannon à CRE atende a um pedido de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e indicado pelo governo do presidente da República, seu pai, para a embaixada brasileira em Washington.

A proximidade de integrantes do governo Bolsonaro com Bannon vem desde a campanha. Em 2018, ele se encontrou com Eduardo Bolsonaro três vezes nos EUA.

O senador Marcio Bittar (MDB-AC), que apresentou o requerimento para o seminário, explicou como foi o processo de convocação:

“Discutiremos as mudanças climáticas, as disputas comerciais globais e o jogo do poder internacional. Bannon irá a São Paulo no início de novembro, e o Eduardo Bolsonaro me sugeriu que ele viesse aqui na CRE. É uma pessoa que pode acrescentar muito às discussões sobre a atual geopolítica e questões ambientais, inclusive no debate com senadores que têm um ponto de vista diferente do dele. Eu pessoalmente comungo em termos gerais com a visão política de Bannon e avalio que será uma boa contribuição visando ao aprofundamento do debate na sociedade e aqui no Senado”, disse Bittar.

A data exata do seminário ainda será definida pelo presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Além de Bannon, participarão o economista norte-americano Patrick Wood, autor do livro Tecnocracia: o caminho difícil para a ordem mundial, e dom Bertrand de Orleans e Bragança, autor do livro Psicose Ambientalista. Esses dois convidados também atendem ao requerimento de Bittar.

Por sugestão de Esperidião Amin (PP-SC), também estão sendo chamados ao seminário o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado, senador Fabiano Contarato (Rede-ES).

Bannon foi uma das vozes a favor da decisão do governo americano de deixar o Acordo de Paris, que estabelece metas voluntárias de corte da emissão de gases que contribuem para as mudanças climáticas.

Perfil

Bannon foi parte do conselho da Cambridge Analytica, consultoria acusada de usar indevidamente dados de milhares de usuários do Facebook para interferir na eleição americana de 2016.

Mas desde que foi forçado a sair da Casa Branca em 2017, ele perdeu parte do prestígio nos EUA e Trump chegou a dizer que o ex-assessor “perdeu a cabeça”.

No ano passado, se concentrou na Europa, onde se aproximou de lideranças de nacionalismo de direita na Itália e na Hungria.

O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, reuniu-se com Bannon no último dia 11 de setembro na Embaixada do Brasil em Washington.

A reunião não estava na agenda e um dos temas discutidos foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro em Nova York na abertura da Assembleia-Geral da ONU.