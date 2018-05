Senado aprova urgência para projeto que isenta PIS/Cofins sobre diesel

Brasília – O Senado aprovou na noite desta segunda-feira um requerimento que confere urgência ao projeto que além de reonerar a folha de pagamento de 28 setores da economia, também isenta até o fim do ano a cobrança de PIS/Cofins sobre o óleo diesel.

Ainda não há previsão, no entanto, de uma data de votação da proposta em si, já que o governo ainda busca uma solução para a redução a zero dos tributos, inserida durante a votação da medida na Câmara dos Deputados diante da paralisação dos caminhoneiros.

Executivo e Senado precisam definir se o texto do projeto será alterado para retirar a isenção, o que forçaria a proposta a passar por um segundo exame na Câmara dos Deputados, ou determinar uma fonte de recursos que compense a redução a zero do PIS/Cofins.