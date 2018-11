Senado aprova MP que cria o Rota 2030; texto vai para sanção presidencial

Brasília – O Senado aprovou na manhã desta quinta-feira, 8, a MP 843/2018, que cria o Programa Rota 2030. A matéria passou pelos senadores com aprovação simbólica, praticamente unânime, com posição contrária apenas do senador senador Reguffe (sem partido-DF). O texto, já aprovado na Câmara, agora segue para sanção presidencial.

A MP cria um novo regime tributário para as montadoras de veículos no país, que em contrapartida terão de investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias.

Depois da votação da MP, a sessão plenária do Senado foi encerrada.