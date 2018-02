Senado aprova intervenção federal na segurança pública do RJ

São Paulo – Com um placar de 55 a 13 (1 abstenção), o Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (20), o decreto do presidente Michel Temer que determina uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A medida, que estava em vigor deste a última sexta, dependia do aval do Congresso para ser mantida. A análise no Senado era a última etapa para isso. O texto já havia sido aprovado previamente na Câmara dos Deputados.

A medida terá validade até 31 de dezembro. Enquanto estiver em vigor, o general Walter Braga Netto, do Comando Militar do Leste, será o interventor no Estado e terá o comando dos aparelhos de segurança do Rio, como as Polícias Civil e Militar.

Com a vigência do decreto, deputados e senadores ficam impedidos de analisar qualquer mudança na Constituição. Além da reforma da Previdência , também ficariam suspensos cerca de 190 propostas de emenda à Constituição, segundo cálculos do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que reiterou que não irá votar nenhuma PEC enquanto a intervençào estiver em vigor.

Como foi a sessão

Em seu parecer, o relator no Senado do decreto, Eduardo Lopes (PRB-RJ), defendeu o remanejamento de recursos para que a operação de combate à violência no estado tenha eficácia.

“Não dá para começar uma operação com esta magnitude e, no meio, a gente dizer que não alcançamos o que queríamos por falta de recursos. Se há um estado de exceção, então temos que dar todo empenho e sacrifício necessário para realizar este trabalho”, afirmou o parlamentar, cuja base eleitoral é do Rio de Janeiro, a exemplo da relatora da votação de ontem na Câmara, deputada Laura Carneiro (MDB).

Manobras de obstrução usadas na Câmara dos Deputados durante o processo de votação do decreto voltaram a ocorrer hoje (20) durante a apreciação da proposta no Senado. Antes mesmo de o relator Eduardo Lopes (PRB-RJ) ler o parecer favorável à intervenção, senadores oposicionistas apresentaram questões de ordem criticando a edição do decreto.