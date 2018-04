Senado aprova indicação de Carolina Barros para a diretoria do BC

Maria Carolina Marcello; Edição de Alexandre Caverni, do Estadão Conteúdo

O Senado aprovou nesta terça-feira a indicação de Carolina Barros para a diretoria do Banco Central, primeira mulher em mais de 10 anos a ser indicada para o primeiro escalão da instituição.

Carolina Barros foi aprovada para a diretoria de Administração do BC por 52 votos a favor, com uma abstenção. Mais cedo, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado havia aprovado o nome da nova diretora por unanimidade.

O atual diretor de Administração, Maurício Moura, irá assumir a diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania, após Isaac Sidney pedir para deixar o cargo.

A última indicação de uma mulher para a diretoria do BC foi em novembro de 2007, de Maria Celina Arraes, para o comando da diretoria de Assuntos Internacionais. Ela tomou posse em janeiro de 2008 e deixou o posto em 2010.