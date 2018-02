Senado aprova facilitação de checagem de regularização tributária

São Paulo – O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que cria regras mais simples para a obtenção da certidão negativa para débitos tributários e a proposta terá agora de ser analisada pela Câmara dos Deputados.

De acordo com a Agência Senado, a proposta prevê que a Receita Federal leve em conta para a emissão da certidão negativa apenas os fatos existentes na data do pedido da emissão. O projeto amplia ainda para seis meses o prazo de validade do documento.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse que a proposta é parte de uma agenda prioritária para a economia.

“É um projeto importante, que faz parte da nossa agenda microeconômica e que pode ajudar a colocar o Brasil novamente nos trilhos do desenvolvimento”, disse Eunício, de acordo com a Agência Senado.

Nesta semana, ministros e líderes parlamentares do governo do presidente Michel Temer anunciaram uma pauta legislativa prioritária com 15 itens relacionados à economia, o que gerou declarações irritadas de Eunício e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que viram no anúncio um desrespeito ao Poder Legislativo.

Ambos enfatizaram que cabe a eles, como presidentes das Casas legislativas, determinarem a pauta de votações.