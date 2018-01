Semana nova, tema de sempre: Temer defendendo a reforma

O presidente Michel Temer retoma nesta segunda-feira sua agenda de encontros pela reforma da Previdência. No cardápio, o de sempre: acordos por apoio à proposta.

Desta vez, o encontro será com o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, com 9 milhões de fiéis.

Além de tentar emplacar uma narrativa positiva sobre a reforma, Temer também mira os cerca de 70 deputados da bancada evangélica da Câmara dos Deputados, um poderoso e decisivo grupo quando o governo conta nos dedos os votos, na esperança de uma aprovação.

Na esteira da divulgação, o presidente também tem marcado para esta semana a gravação de duas entrevistas no SBT para “explicar” a reforma da Previdência.

Temer almoçou com Silvio Santos na semana passada e acertou detalhes da participação do peemedebista no programa do chefe da emissora e do apresentador Ratinho.

As gravações acontecem na próxima quinta-feira 18. “Eu não entendo o que vai ser votado”, disse Silvio, segundo a coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo. “Quero que você vá lá e me explique. Se eu entender, o povo entende”.

O prognóstico não é dos melhores. O discurso inicial da reforma da Previdência foi modificado para uma “quebra de privilégios”. A comunicação, contudo, ainda patina.

“Apenas 30% dos brasileiros serão atingidos pela #NovaPrevidência. Para o restante, nada muda”, diz uma peça divulgada nesta semana pelo Palácio do Planalto.

A polêmica vem a reboque: “Se você não for um deles, apoie”. A linha mais dura indica que o governo aposta as fichas em isolar o corporativismo, custe o que custar.

Saem perdendo a pacificação e consenso sobre o que importa: o equilíbrio das contas públicas, cada vez mais alquebradas com os bilhões e bilhões gastos para convencer parlamentares a aprovarem uma reforma impopular em ano eleitoral.

Para tentar aprovar a reforma, vale lembrar, o governo inicia a semana com a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) pendurada no ministério do Trabalho. Temer pretende esfriar o tema antes de enviá-lo novamente à Justiça. Vamos ver o que isso quer dizer.