Semana começa chuvosa em SP e cidade entra em estado de atenção

São Paulo — A semana começou chuvosa na cidade de São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) decretou estado de atenção para alagamentos em toda a capital às 5h30 desta segunda-feira, 3. O órgão alerta para possibilidade de deslizamentos em razão do solo encharcado em terrenos e encostas.

As chuvas foram causadas por áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria, de acordo com o CGE. A segunda-feira deve seguir com tempo fechado e chuvoso. No fim da tarde, a sensação de frio aumentará e haverá garoa. A temperatura não deve passar dos 19ºC na capital paulista.

O Corpo de Bombeiros havia registrado, até às 6h20, a queda de uma árvore e um desabamento. Com relação ao trânsito, às 6h40 a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a zona oeste era a mais congestionada, com 13 km de lentidão. Por volta das 7h30, corredores importantes, como as Marginais Tietê e Pinheiros, apresentavam lentidão.

Previsão

Na terça-feira, 4, o sistema frontal deve se afastar, mas o vento frio e úmido mantém a temperatura baixa e a sensação de frio. O céu ficará encoberto e haverá garoa. As temperaturas devem ser mínima 13ºC e máxima de 18ºC.