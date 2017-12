Sem-teto ocupam Secretaria de Habitação de São Paulo

Cerca de cem militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocuparam a sede da Secretaria Estadual de Habitação de São Paulo, no centro da capital, na tarde desta quarta-feira, 6.

Eles entraram correndo no prédio público, localizado na Rua Boa Vista, próximo à região comercial da Rua 25 de Março, e permanecem no saguão. Os funcionários não foram impedidos de trabalhar, segundo o movimento.

A principal reivindicação do grupo é relacionada à ocupação do MTST em São Bernardo do Campo, na região do ABC, onde vivem cerca de 7 mil famílias.

No final de outubro, moradores e apoiadores fizeram uma caminhada de mais de 20 km para pressionar o governo do Estado de São Paulo a desapropriar a área, que pertence a uma construtora.

Na ocasião, o governo anunciou que havia se comprometido a “negociar novos empreendimentos habitacionais” em São Paulo – o que foi considerado um avanço pelo MTST. Agora, os manifestantes dizem que não vão deixar o prédio da secretaria até terem algum avanço na negociação como garantia.