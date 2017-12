Sem Temer, Romero Jucá abre convenção do PMDB

Isadora Peron, do Estadão Conteúdo

Por Isadora Peron, do Estadão Conteúdo

Brasília – Mesmo sem a presença do presidente Michel Temer, o presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR), abriu a convenção extraordinária do partido na manhã desta terça-feira, 19, em Brasília.

Ao iniciar a sua fala, Jucá não deu explicações sobre o fato de Temer não comparecer à abertura do evento, apenas disse que, apesar da ausência, o peemedebista seria homenageado.

Temer era esperado na convenção, que está sendo realizada em um centro de convenções em Brasília. Todo o esquema de segurança e o staff da Presidência estavam no local.

Mas por volta das 10h, a assessoria de imprensa do governo avisou que o peemedebista não viria. O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) deixou o local e seguiu para o Palácio do Planalto.

Entre os presentes, havia duas linhas de explicação para Temer não comparecer: uma relacionada à saúde e outra, a questões políticas. Presidente de honra do PMDB, Temer teria desistido de vir para não interferir nos problemas internos da legenda.