Mortos no funeral

Pelos menos 56 pessoas morreram durante um tumulto no funeral do líder militar do Irã, Qassem Soleimani, nesta terça-feira. Além dos mortos, outras 213 pessoas ficaram feridas durante a correria que aconteceu na província de Kerman, enquanto o corpo do general, que foi morto por forças dos EUA na última sexta-feira, passava pela região em um cortejo fúnebre. Na segunda-feira, o Irã viveu o último dos três dias oficiais de luto pela morte do militar número um do país, o que coloca analistas em alerta sobre uma possível resposta árabe aos EUA.

Bolsonaro: ‘temos comércio com Irã e vamos continuar’

Depois de apoiar a ação orquestrada pelos Estados Unidos contra o Irã, que culminou na morte do general Qasem Suleimani, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira 7 que manterá as relações comerciais com o país persa. “Temos comércio com o Irã e vamos continuar esse comércio”. Ele ressaltou que conversará com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre a decisão do governo iraniano de convocar a representante brasileira no país, Maria Cristina Lopes, para indagar-lhe sobre o posicionamento oficial do Itamaraty quanto ao ataque americano. “Estou aguardando o que haverá após essa convocação aí. Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final”, disse.

Aneel não taxará energia solar

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abriu mão de proposta de reduzir incentivos à chamada geração distribuída de energia, que diz respeito principalmente a instalação de painéis solares em telhados e terrenos por consumidores. O presidente afirmou que não haverá mais necessidade de mobilização do Congresso para barrar eventual tentativa da agência de taxar a produção de energia solar. Mais cedo, pelo Twitter, o presidente afirmou que a Aneel é autônoma, mas disse que o apoio da Câmara e do Senado que poderiam votar um projeto de lei caso a agência decidisse pelo aumento, foi decisivo para a “vitória dos investidores, consumidores, Executivo e Legislativo”.

Fundo do poço

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, assumiu nesta terça-feira o “compromisso” de tirar o Brasil do que ele chamou de “fundo do poço” do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Weintraub afirmou que não é possível garantir que o país será o melhor da América do Sul, mas prometeu uma melhora na próxima edição da prova, que será aplicada em 2022. “O compromisso, presidente… O fundo do poço foi em 2018. O senhor vai marcar já a reversão disso. Não dá para colocar (o Brasil) em primeiro lugar da América do Sul ainda, porque a gente está em último, mas a gente já vai sair do fundo do poço. Esse é o compromisso que a gente tem”, disse Weintraub, durante reunião com Bolsonaro.

Privatização dos Correios este ano?

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que, se pudesse, privatizaria imediatamente os Correios, ao ser questionado se pretende vender a estatal até o final do ano, mas ressaltou que há dificuldades e que não pode prejudicar os servidores. Os Correios foram incluídos no ano passado no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que reúne as privatizações e concessões do governo federal. “A gente pretende (privatizar ainda em 2020). Se pudesse privatizar hoje, privatizaria, mas não posso prejudicar o servidor dos Correios’, disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada.

Produção de veículos cresce 2,3% em 2019

Em um ano de recuperação das vendas domésticas de veículos, leves e pesados, as montadoras amargaram uma queda brutal das exportações em 2019, de 31,9%, impactadas pela crise na Argentina. Com esse desequilíbrio, a produção da indústria automotiva cresceu 2,3% no período, para 2,94 milhões de unidades. O desempenho ocorre em um ano em que as vendas de veículos novos cresceram 8,6%, para 2,79 milhões de unidades, segundo balanço divulgado nesta terça-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Em 2019, a produção de automóveis e comerciais leves avançou 2,1%, para 2,80 milhões de unidades. O maior crescimento foi verificado no segmento de veículos pesados. No período, o volume de caminhões produzidos teve alta de 7,5% sobre o ano anterior, a 113,4 mil unidades.

Sánchez forma governo na Espanha

Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista (PSOE), conseguiu nesta terça-feira 7 a maioria de votos no Congresso da Espanha para obter um novo mandato como líder do governo, ao conseguir 167 votos favoráveis, 165 contrários, em sessão que contou com 18 abstenções. A vitória de hoje aponta que o país terá o primeiro governo de coalizão na história recente, com mais inclinação para a esquerda, após a confirmação apertada entre os parlamentares. A votação põe fim a um bloqueio político na Espanha que existia desde as eleições gerais realizadas em 28 de abril do ano passado, em que o PSOE também venceu, mas não conseguiu formar uma maioria, o que obrigou a realização de novo pleito, em 10 de novembro. Sánchez conseguiu formar governo com o apoio da formação de esquerda Unidas Podemos (UP), com que formará uma coalizão formal, que terá o apoio de vários pequenos regionais e nacionalistas.

Guaidó e oposição invadem Congresso

Juan Guaidó e deputados de oposição, que o reconhecem como presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, entraram à força nesta terça-feira na sede do Parlamento venezuelano, após o grupo ter sido retido por quase uma hora por agentes da polícia local. 20 homens da força de segurança bloquearam os parlamentares oposicionistas, que chegavam a 100, segundo as contas do próprio grupo, impedindo que entrassem na casa parlamentar. Minutos antes, havia sido iniciada sessão presidida por Luis Parra, que domingo foi eleito para liderar a Assembleia Nacional, com apoio da maioria chavista, em votação que não contou com a presença da oposição, impedida de acessar o local. Guaidó garantiu que a sessão que elegeu Parra e a que ele conduziu nesta terça-feira não tinham validade, por não terem alcançado o quórum mínimo de 84 deputados para o eleger como presidente da Assembleia.

Terremoto em Porto Rico

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu Porto Rico nesta terça-feira provocando um pequeno tsunami e matando ao menos uma pessoa. O sismo foi o maior de uma série na região durante as duas últimas semanas, chegando a uma profundidade de 10 quilômetros, com epicentro a 5 quilômetros ao sul de Tallaboa, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, um pequeno tsunami foi registrado. “Pessoas ao longo das áreas costeiras próximas ao terremoto devem estar atentas e manter cautela normal, caso contrário, nenhuma ação será necessária”. Após o terremoto, cerca de 300 mil porto-riquenhos tiveram o abastecimento de água interrompido.

Fumaça da Austrália chega ao Brasil

A fumaça dos incêndios florestais na Austrália chegou na tarde desta terça-feira (07) ao Brasil. Dados da Divisão de Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectaram o avanço dos resíduos sobre o estado do Rio Grande do Sul. Ontem, o material chegou aos céus de Argentina e Chile através de uma nuvem de 6 mil metros de altura que percorreu mais de 12 mil quilômetros desde a Oceania. A Metsul já havia previsto a chegada da fumaça ao Brasil. Desde setembro, a Austrália vive uma crise de incêndios. Dezenas de focos de fogo continuam fora de controle no leste do país.