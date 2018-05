Sem solução para PIS/Cofins, Senado votará urgência para PL de reoneração

Brasília – Ainda sem uma solução para compensar eventual isenção do PIS/Cofins sobre o óleo diesel, o Senado deve votar na noite desta segunda-feira apenas um requerimento para conferir regime de urgência ao projeto que trata do tema e também suspende desonerações sobre a folha de pagamento concedidas a diversos setores.

Segundo o líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), o governo ainda estuda o assunto, e é necessário avaliar toda a “equação” que resulta no preço do combustível. Antes de votar o requerimento de urgência, no entanto, senadores precisam limpar a pauta, trancada por seis medidas provisórias.