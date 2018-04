Sem se pronunciar, Lula passa a noite no Sindicato dos Metalúrgicos

São Bernardo do Campo – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanecia, às 3h desta sexta-feira, 6, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

Apoiadores do petista fazem uma vigília no local desde a noite de quinta-feira, após o anúncio do pedido de prisão de Lula. Por volta de 2h30, o ex-presidente acenou da janela para as centenas de apoiadores que tomam os arredores da entidade.

Lula ainda não fez qualquer pronunciamento público desde que a prisão foi decretada, no fim da tarde da quinta-feira. O ex-presidente tem até as 17 horas desta sexta-feira para se entregar à Polícia Federal em Curitiba, de acordo com o pedido de prisão.

A ex-presidente Dilma Rousseff e dois presidenciáveis – Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D´Ávila (PCdoB) – compareceram ao sindicato para expressar apoio a Lula.