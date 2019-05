Sem MBL e Vem pra Rua, Nas Ruas é grupo que mais reúne manifestantes

São Paulo – Na ausência do Vem Pra Rua e do Movimento Brasil Livre (MBL), os dois maiores grupos do movimento pró-impeachment de Dilma Rousseff, o Nas Ruas foi quem mais reuniu manifestantes em torno de seu caminhão na Avenida Paulista. O grupo fundado pela hoje deputada Carla Zambelli (PSL-SP) também foi o ponto de encontro dos políticos presentes,a maioria do PSL.

Ao todo, sete caminhões estavam estacionados em pontos da Avenida Paulista. Os discursos mais radicalizados foram feitos no caminhão do “Brasil Conservador”.

No litoral de São Paulo, manifestantes ocupam a Praça da Independência, em Santos, na tarde deste domingo. O ato pró Bolsonaro reunia 1 mil pessoas às 14 horas, segundo a Polícia Militar. Na Baixada Santista também houve manifestações no Guarujá e em Praia Grande, mas o público não foi contabilizado pela PM.