Sem Lula, Dilma lidera intenções de voto pelo PT

São Paulo – A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff aparece em melhor situação em uma eventual corrida presidencial sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem julgamento marcado no TRF-4 para o dia 24 de janeiro.

A constatação é de uma pesquisa do Instituto Paraná divulgada com exclusividade pelo Blog Radar, de Veja. No levantamento de intenção de votos, o nome de Lula foi trocado por outros candidatos do PT no caso do ex-presidente não poder concorrer.

Sem uma eventual candidatura do petista, Dilma seria a candidata mais competitiva do partido, com 13,4% dos votos, seguida de Geraldo Alckmin (8,7%), Ciro Gomes (7,7%) e Joaquim Barbosa (7,6%).

Mas o maior beneficiário da saída de Lula seria o ex-militar Jair Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, ele lidera com 22,8% das intenções de votos em um cenário sem Lula e com Dilma.

No caso da ex-presidente também ficar de fora da disputa, Bolsonaro aparece com 23,2%, seguido de Marina Silva (14,8%).