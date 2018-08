Sem Lula, Bolsonaro tem 20% e Marina tem 12%, segundo Ibope

São Paulo – O pré-candidato do PSL à Presidência da República, deputado Jair Bolsonaro, lidera a corrida pelo Palácio do Planalto no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 20 por cento das intenções de voto, mostrou pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira.

Na sequência, vem Marina Silva (Rede), que registrou 12 por cento, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 9 por cento, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), com 7 por cento, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), com 4 por cento e o senador Alvaro Dias (Podemos), com 3 por cento.

A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo, com nível de confiança de 95 por cento. O levantamento mostrou 29 por cento de votos nulos e brancos e 9 por cento de indecisos.

No cenário com Lula, o ex-presidente lidera com 37 por cento, seguido por Bolsonaro (18 por cento), Marina (6 por cento), Ciro (5 por cento), Alckmin (5 por cento) e Dias (3 por cento).

A pesquisa do Ibope, encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo, e pela Rede Globo, foi feita entre os dias 17 e 19 de agosto, com 2.002 eleitores, em 142 municípios.