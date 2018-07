Sem Lula, Bolsonaro mantém liderança na corrida presidencial

São Paulo – No cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) está ausente da corrida eleitoral deste ano, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) é quem lidera a preferência do eleitorado pela Presidência da República.

Levantamento divulgado nesta terça-feira (31) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o parlamentar iria para o segundo turno com 23,6% das intenções de voto dos brasileiros. A pesquisa ouviu 2.240 eleitores de todo o país entre os dias 25 e 30 de julho.

Em segundo lugar aparece a candidata da Rede, Marina Silva, com 14,4%, seguida por Ciro Gomes (PDT), com 10,7% – como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão empatados tecnicamente.

Geraldo Alckmin (PSDB), Alvaro Dias (Podemos) e Fernando Haddad (PT) pontuam 7,8%, 5% e 2,8%, respectivamente.

O único nome capaz de desbancar Jair Bolsonaro do páreo é Lula. Se concorrer ao cargo, o petista despontaria com 29% das intenções de voto. Neste cenário, o deputado federal aparece em segundo, com 21,8%, seguido por Marina Silva, com 9,2%.

Veja o desempenho dos candidatos

Cenário sem Lula

Candidato Intenção de voto Jair Bolsonaro 23,6% Marina Silva 14,4% Ciro Gomes 10,7% Geraldo Alckmin 7,8% Alvaro Dias 5% Fernando Haddad 2,8% Manuela D’Ávila 1,7% Henrique Meirelles 1,1% Guilherme Boulos 1% João Amoêdo 1% Levy Fidelix 0,8% Paulo Rabello de Castro 0,4% Vera Lúcia 0,4% Nenhum 24,7% Não sabe 4,7%

Cenário com Lula