Sem Lula, Bolsonaro lidera intenção de voto para presidente, diz pesquisa

São Paulo – Sondagem do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (3) mostra que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficar de fora da eleição de 2018, o pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL-RJ) é quem lidera a corrida presidencial.

De acordo com o levantamento, o parlamentar aparece à frente com 20,5% das intenções de voto. No mesmo cenário, a ex-senadora Marina Silva (Rede-AC) vem em segundo, com 12%, seguida por Joaquim Barbosa (PSB-RJ), que aparece em terceiro com 11%.

Por outro lado, quando o petista é colocado como opção, Lula aparece em primeiro lugar com 27,6%. Nessa simulação, seguem Bolsonaro (19,5%), Joaquim Barbosa (9,2%) e Marina Silva (7,7%).

O Instituto ouviu 2.002 eleitores entre os dias 27 de abril e 2 de maio nos 26 estados da federação. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos com 95% de nível de confiança.

VEJA O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS

Cenário sem Lula

Jair Bolsonaro – 20,5%

Marina Silva – 12%

Joaquim Barbosa – 11%

Ciro Gomes – 9,7%

Geraldo Alckmin – 8,1%

Alvaro Dias – 5,9%

Fernando Haddad – 2,7%

Manuela D’Ávila – 2,1%

Michel Temer – 1,7%

Flávio Rocha – 1%

Nenhum – 17,5%

Não sabe – 4,7%

Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo) e Rodrigo Maia (DEM) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto cada.

Cenário com Lula

Lula – 27,6%

Jair Bolsonaro – 19,5%

Joaquim Barbosa – 9,2%

Marina Silva – 7,7%

Geraldo Alckmin – 6,9%

Ciro Gomes – 5,5%

Alvaro Dias – 5,4%

Manuela D’Ávila – 1,2%

Michel Temer – 1,1%

Nenhum – 9,6%

Não sabe – 3,2%

Flávio Rocha (PRB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo) e Rodrigo Maia (DEM) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto cada.