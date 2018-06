Sem Lula, Bolsonaro e Marina brigam por preferência do eleitor, mostra CNI

São Paulo – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a pesquisa de intenção de votos da CNI/Ibope, divulgada nesta quinta-feira (28), com 33% da preferência dos eleitores. As chances de ele participar das eleições, no entanto, são mínimas.

Sem o ex-presidente no páreo, a briga fica entre o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), que tem 17% das intenções de voto, e Marina Silva (Rede), que tem 13%. Ciro Gomes (PDT) aparece em seguida, com 8% das intenções, e Geraldo Alckmin (PSDB) tem 6%.

A proporção de brancos ou nulos também aumenta sem Lula: de 22% quando ele aparece para 33% quando não está na lista.

A pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 21 e 24 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02265/2018.

Cenário com Lula:

Candidato Intenções Lula 33% Jair Bolsonaro 15% Marina Silva 7% Ciro Gomes 4% Geraldo Alckmin 4% Alvaro Dias 2% Fernando Collor de Mello 1% Flávio Rocha 1% João Amôedo 1% Levy Fidelix 1% João Goulart Filho 1% Manuela D´Ávila 1% Outros com menos de 1% 2% Branco/ Nulo 22% Não sabe/ Não respondeu 6%

Cenário sem Lula:

Candidato Intenções Jair Bolsonaro 17% Marina Silva 13% Ciro Gomes 8% Geraldo Alckmin 6% Alvaro Dias 3% Fernando Collor de Mello 2% Fernando Haddad 2% Flávio Rocha 1% Guilherme Boulos 1% Henrique Meirelles 1% João Amôedo 1% Levy Fidelix 1% João Goulart Filho 1% Manuela D´Ávila 1% Rodrigo Maia 1% Outros com menos de 1% 1% Branco/ Nulo 33% Não sabe/ Não respondeu 8%

Preferências

Bolsonaro continua com dificuldades entre as mulheres: embora 24% dos homens entrevistados tenham demonstrado intenção de votar nele, só 10% das mulheres fizeram o mesmo.

O apoio a Marina é mais equilibrado: 10% entre os homens e 15% entre as mulheres. E a Ciro Gomes também: 9% entre os homens e 7% entre as mulheres.

Bolsonaro é o preferido dos eleitores com curso superior (24%), enquanto Marina aparece na frente entre os que têm até a 4ª série do ensino fundamental (13% das intenções, contra 9% de Bolsonaro).