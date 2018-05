Sem Lula, Bolsonaro é favorito nas intenções de voto, diz CNT/MDA

São Paulo – Nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Jair Bolsonaro é o pré-candidato favorito da última pesquisa de intenção de votos para a presidência feita pelo CNT/MDA e divulgada nesta segunda-feira (14).

Mas, mesmo preso, o ex-presidente Lula ainda é uma presença forte nas pesquisas: quando os pesquisadores não ofereciam uma lista de nomes, 18,6% dos entrevistados declararam espontaneamente que votariam em Lula. Bolsonaro foi citado por 12,4%, e Ciro Gomes, por 1,7%.

Nas respostas estimuladas (quando é apresentada uma lista de possíveis candidatos), Lula tem 32,4% das intenções, Bolsonaro tem 16,7% e Marina Silva, 7,6%.

Em outros três cenários sem Lula, Bolsonaro, Marina Silva e Ciro Gomes aparecem como os candidatos preferidos, sempre nesta ordem.

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, ainda aparece na pesquisa espontânea com 1% das citações, apesar de ter anunciado que não vai mais concorrer ao Planalto.

Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 estados, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com o número BR-09430/2018.

Intenção de voto espontânea:

Lula: 18,6%

Jair Bolsonaro: 12,4%

Ciro Gomes: 1,7%

Marina Silva: 1,3%

Geraldo Alckmin: 1,2%

Joaquim Barbosa: 1,0%

Álvaro Dias: 0,9%

Outros: 1,8%

Branco/Nulo: 21,4%

Indecisos: 39,6%

Intenção de voto estimulada:

Cenário 1

Lula: 32,4%

Jair Bolsonaro: 16,7%

Marina Silva: 7,6%

Ciro Gomes: 5,4%

Geraldo Alckmin: 4,0%

Álvaro Dias: 2,5%

Fernando Collor: 0,9%

Michel Temer: 0,9%

Guilherme Boulos: 0,5%

Manuela D´Ávila: 0,5%

João Amoêdo: 0,4%

Flávio Rocha: 0,4%

Henrique Meirelles: 0,3%

Rodrigo Maia: 0,2%

Paulo Rabello de Castro: 0,1%

Branco/Nulo: 18,0%

Indecisos: 8,7%.

Cenário 2

Jair Bolsonaro: 18,3%

Marina Silva: 11,2%

Ciro Gomes: 9,0%

Geraldo Alckmin: 5,3%

Álvaro Dias: 3,0%

Fernando Haddad: 2,3%

Fernando Collor: 1,4%

Manuela D´Ávila: 0,9%

Guilherme Boulos: 0,6%

João Amoêdo: 0,6%

Henrique Meirelles: 0,5%

Flávio Rocha: 0,4%

Rodrigo Maia: 0,4%

Paulo Rabello de Castro: 0,1%

Branco/Nulo: 29,6%

Indecisos: 16,1%.

Cenário 3

Jair Bolsonaro: 19,7%

Marina Silva: 15,1%

Ciro Gomes: 11,1%

Geraldo Alckmin: 8,1%

Fernando Haddad: 3,8%

Branco/Nulo: 30,1%

Indecisos: 12,1%.

Cenário 4