Sem Lula, Alckmin passaria à frente de Bolsonaro em São Paulo, diz Ibope

São Paulo – O tucano Geraldo Alckmin passou à frente do candidato do PSL à Presidência da República, deputado Jair Bolsonaro, na preferência dos eleitores paulistas na disputa pelo Palácio do Planalto, mas os dois seguem em empate técnico, mostrou pesquisa Ibope realizada no Estado de São Paulo.

O candidato do PSDB, ex-governador de São Paulo, tem agora 19 por cento das intenções de voto contra 16 por cento de Bolsonaro no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No final de junho, em dois cenários sem Lula, o candidato do PSL tinha de 17 a 19 por cento, contra 15 por cento do tucano.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Marina Silva (Rede) aparece com 11 por cento, seguida por Ciro Gomes (PDT), com 8 por cento. Em junho, a candidata da Rede tinha 13 por cento e o pedetista somava de 6 a 7 por cento nos cenários sem Lula.

Agora, no cenário com Lula, o ex-presidente segue à frente com 23 por cento, seguido por Bolsonaro (18 por cento), Alckmin (15 por cento), Marina (8 por cento) e Ciro (4 por cento). Em junho, os números eram respectivamente 24 por cento, 17 por cento, 13 por cento 8 por cento e 4 por cento.

O Ibope ouviu 1.008 eleitores no Estado de São Paulo, entre os dias 29 de julho e 1º de agosto.