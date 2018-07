Sem candidato, PRB se aproxima de Alckmin

São Paulo – A decisão do empresário Flávio Rocha (PRB) de desistir de concorrer ao Palácio do Planalto abriu caminho para o ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB, atrair o PRB para seu palanque.

Como mostrou nesta sexta-feira, 13, o jornal O Estado de S. Paulo, o tucano já alinhou o apoio do PPS, PTB, PV, PSD e conta hoje com o arco de alianças mais amplo para disputa. “As conversas com o PRB sempre foram promissoras. Temos um forte desejo de fazer uma aliança”, disse o deputado federal Silvio Torres (SP), tesoureiro nacional do PSDB e um dos mais próximo auxiliares de Geraldo Alckmin.

Ligado à Igreja Universal, o PRB integra o bloco de partidos batizado de Centrão que é liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Também fazem parte do colegiado o PR, SD, PP e DEM.

Nas reuniões do grupo sobre eleições presidenciais, o partido de Flávio Rocha se colocou frontalmente contra a hipótese de apoiar Ciro Gomes (PDT) e defendeu o apoio a Alckmin.

O impasse levou o Centrão a adiar a definição de quem vai apoiar na disputa. Com os acordos que já fechou, Alckmin contabiliza mais de 20% do tempo de TV no horário eleitoral gratuito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.