Sem caixa preta no BNDES

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse nesta quarta-feira que o banco “não tem mais nada a esconder” sobre operações do passado. Montezano, que entrou na instituição com a promessa de “abrir a caixa preta do BNDES”, defendeu também a auditoria nos contratos com a J&F, controladora da JBS. “A nossa função é dar total transparência para qualquer cidadão que o BNDES não tem mais nada a esconder. Não há nada mais a esclarecer em relação a operações polêmicas do passado”, declarou. Montezano justificou que a auditoria foi recomendada pelo auditor externo dos balanços financeiros da instituição, a consultoria KPMG, para que o banco se “protegesse” de fraudes. Ele também afirmou que o projeto custou 42,7 milhões de reais e não 48 milhões, como havia sido informado anteriormente. O processo, que não encontrou irregularidades, vem sendo questionado por seu alto valor.

Funcionários da Petrobras aprovam greve

Trabalhadores da Petrobras aprovaram em assembleias um indicativo de greve por tempo indeterminado a partir do próximo sábado (1), informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que ressaltou que a categoria irá “garantir o abastecimento da população durante todo o movimento grevista”. A federação, que representa 13 sindicatos, disse em comunicado nesta quarta-feira que avisou a administração da Petrobras sobre a paralisação ainda na terça-feira. Os sindicatos afirmam que a greve será contra demissões em uma fábrica de fertilizantes da estatal no Paraná, que a Petrobras informou mais cedo neste mês que será hibernada, com dispensa de 396 empregados, e por alegações de descumprimento do acordo coletivo de trabalho.

Caixa: ‘sem moleza para Odebrecht’

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta quarta-feira que o banco não deve aprovar o plano de recuperação judicial da Odebrecht nas atuais condições. Ontem, os advogados do conglomerado sinalizaram que a assembleia de credores, marcada para esta quarta-feira, não deve chegar a um acordo. Por isso, a uma nova audiência deve ser marcada em março. “A Caixa foi o único banco que não pegou ação da Braskem (de garantia). Você quer que eu aceite receber zero? Não vou fazer isso. Se já tenho 100% provisionado por que vou dar moleza?”, disse. Guimarães reafirmou ainda o plano do banco em fortalecer a política de concessão de microcrédito a pessoas físicas de baixa renda. Ainda este ano, executivos do banco estatal irão para países como Bangladesh e Quênia para conhecer modelos de concessão de empréstimo a juro baixo nesses países, disse.

Europa aprova Brexit

O Parlamento Europeu deu a aprovação final ao divórcio entre Reino Unido e União Europeia, nesta quarta-feira, abrindo caminho para o país deixar o bloco na sexta-feira depois de quase meio século e impondo um grande revés à integração europeia. Após um debate emotivo durante o qual vários discursantes choraram, os parlamentares da UE aprovaram, por 621 votos a 49, o acordo do Brexit selado entre o Reino Unido e os outros 27 países-membros em outubro passado, mais de três anos desde que os britânicos votaram pela saída do bloco. O Brexit será oficializado amanhã, quando a bandeira britânica será retirada da sede da União Europeia, em Bruxelas.

Toyota estende paralisação de fábricas

O grupo Toyota anunciou nesta quarta-feira que vai adiar a reabertura de suas fábricas na China por mais alguns dias e alertou que no próximo dia 10 de fevereiro, revisará a situação para ver quando suas operações serão retomadas naquele país. As 12 fábricas que a Toyota possui na China estão atualmente fechadas devido às festividades do Ano Novo chinês, e estavam programadas para retomar suas operações no início de fevereiro. No entanto, uma porta-voz da empresa disse à Agência Efe que, devido a “vários fatores, incluindo as diretrizes dos governos locais e regionais”, as operações serão suspensas até pelo menos o dia 9 de fevereiro.

American Airlines e Lufthansa suspendem voos para China

A American Airlines e a Lufthansa suspenderam parte de seus voos para a China, à medida que o novo tipo de coronavírus de Wuhan se espalha e a demanda pelas rotas cai drasticamente. A American Airlines cancelou voos de Los Angeles para Xangai e Pequim até 27 de março. Já a Lufthansa informou que está suspendendo seus voos para a China continental até 9 de fevereiro, mas manterá voos para Hong Kong. A empresa aérea alemã disse que três de suas companhias – Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines – voarão uma última vez para seus respectivos destinos na China antes de suspender suas operações. “Por razões operacionais, a aceitação de reservas de voos para a China continental será suspensa até o final de fevereiro”, afirmou a Lufthansa.

Bombeiros enfrentam policiais em Paris

Bombeiros entraram em confronto com a polícia em Paris durante uma manifestação da categoria contra a reforma da previdência do presidente Emmanuel Macron. Os policiais usaram gás lacrimogêneo e cassetetes contra os socorristas, que também foram às ruas da capital francesa para pedir melhores condições de trabalho e um aumento salarial. Os bombeiros saíram em protesto com seus trajes de trabalho, com capacete e roupas contra o fogo. Entre as reivindicações da categoria está a manutenção da idade da aposentadoria, estabelecida aos 57 anos – o governo quer uma idade mínima de 62 anos.

Catalão anuncia eleições regionais

O presidente catalão, o separatista Quim Torra, anunciou nesta quarta-feira que convocará nos próximos meses eleições antecipadas na região espanhola, em razão “da deterioração da confiança mútua” com seus parceiros de coalizão, também separatistas, da ERC. Quim é líder do partido Juntos pela Catalunha, liderado por Puigdemont — ex-líder catalão detido na Alemanha após tentar se separar da Espanha em 2016. A convocação eleitoral será feita após a aprovação dos orçamentos catalães, em cerca de dois meses. “Esta legislatura não tem mais sustentação política”, disse Torra no palácio do governo em Barcelona. “Quero informá-los, então, que depois que os orçamentos forem aprovados no Parlamento, anunciarei a data das eleições”, disse Quim.

Keiko Fujimori volta à prisão no Peru

A líder opositora peruana Keiko Fujimori foi novamente detida nesta quarta-feira após a justiça determinar sua prisão preventiva como parte de uma investigação sobre um escândalo envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. “Imponho prisão preventiva pelo prazo de 15 meses à investigada”, declarou o juiz Víctor Zúñiga, após expor durante 10 horas os argumentos de sua decisão.Fujimori é a filha mais velha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que também está preso. A líder do fuijimorismo já ficou 13 meses presa por conta do escândalo de pagamentos ilegais a políticos feitos pela Odebrecht, que também afeta quatro ex-presidentes. Um deles, Alan García, cometeu suicídio.