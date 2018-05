Perda bilionária nos supermercados

Com a greve dos caminhoneiros, os supermercados brasileiros já perderam vendas equivalentes 1,32 bilhão de reais por conta do desabastecimento de produtos perecíveis, frutas, verduras, legumes, laticínios e carnes in natura. Só os supermercados do Estado de São Paulo deixaram de vender cerca de 400 milhões reais de produtos perecíveis desde o início da greve. O cálculo é do superintendente da Associação paulista de Supermercados , Carlos Correa. Correa diz que mercadorias perecíveis respondem 36% das vendas dos supermercados e que a greve já afeta hoje 80% do abastecimento desses itens.

Segundo turno na Colômbia

As eleições colombianas vão para o segundo turno com disputa entre Iván Duque, afilhado político do ex-presidente Álvaro Uribe, e o esquerdista Gustavo Petro. É a primeira eleição desde o histórico acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, firmado no ano passado pelo presidente Juan Manuel Santos. Duque se opõe ao acordo, enquanto Petro é o primeiro ex-guerrilheiro com chances de ser eleito presidente do país. Santos comemorou o êxito da votação. “Foram as eleições mais tranquilas, mais seguras e mais transparentes dos últimos tempos”, afirmou. O segundo turno acontece dentro de três semanas.

Itália segue sem governo

O acadêmico Giuseppe Conte, designado para ser primeiro-ministro da Itália, desistiu neste domingo de tentar formar um governo, depois que o presidente Sergio Matarella rejeitou seu indicado para o ministério da Economia. O indicado era Paolo Savona, um eurocético que, segundo Matarella, causaria alarde nos mercados e nos investidores. As negociações para a formação do governo italiano já se arrastam há quase três meses e, com a nova negativa, o país pode ter que realizar novas eleições.

Combustíveis batem recorde na França e no Reino Unido

Em alta constante há mais de dois anos, os combustíveis atingiram neste mês preços recordes em países como França e Reino Unido. Os preços nos postos correspondem ao aumento da cotação do petróleo no mercado internacional. Com a barreira dos US$ 80 por barril do tipo Brent prestes a ser ultrapassada, a variação desde fevereiro já supera os 30% em euros. A consequência dessa política é a explosão do preço nos postos para o consumidor. Nas últimas dez semanas, os aumentos têm sido constantes, o que levou o diesel a bater recorde em solo francês e britânico. Outros fatores que influenciam no preço no curto prazo são a taxa de câmbio, a política fiscal nacional, as exigências regulatórias, além de fatores sazonais e de eventuais períodos de redução de estoques.

Espanha resgata 532 imigrantes

Os serviços de resgate marítimo da Espanha disseram, neste domingo, terem resgatado 532 imigrantes que tentaram cruzar o mar Mediterrâneo pelo norte da África. Os navios interceptaram 239 imigrantes viajando em oito pequenos botes no Estreito de Gibraltar neste domingo, um dia depois de terem resgatado 293 a bordo de nove embarcações. Três dos barcos estavam em péssimo estado e naufragaram neste domingo, logo após o resgate de seus ocupantes. A Espanha é a terceira porta de entrada mais usada pelos imigrantes que chegam à Europa, ainda longe do nível da Itália, mas se aproximando do da Grécia.