Segundo sobrevivente de incêndio no Flamengo recebe alta hospitalar

Rio – Um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, Francisco Dyogo recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira. O jovem deixou o Hospital Vitória, no Rio, uma semana depois da tragédia no CT do Flamengo, que deixou dez mortos, todos jogadores das divisões de base do clube.

Ao sair do hospital, Francisco Dyogo estava acompanhado de familiares. Ele utilizava uma cadeira de rodas e logo entrou em um carro, fornecido pelo Flamengo. Na última quinta-feira, o jovem recebeu a visita de jogadores do Austin Spurs, atual campeão da liga de desenvolvimento da NBA e que vai participar, no Rio, da Copa Intercontinental, a partir desta sexta.

Francisco Dyogo é o segundo dos três feridos no incêndio a receber alta. O primeiro deles foi Cauan Emanuel, que deixou o hospital na última segunda-feira. Na quinta, inclusive, esteve presente ao Maracanã, tendo acompanhado a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Fluminense, pelas semifinais da Taça Guanabara.

Já Jhonata Ventura continua internado. Ele sofreu queimaduras em cerca de 35% do corpo. Internado no CTI do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II, está acordado e atende aos comandos simples de exames clínicos. A ventilação mecânica já foi retirada, de acordo com o último boletim médico divulgado.