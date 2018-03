Segundo ACM Neto, DEM defende um “sistema liberal e humanista”

Brasília – O novo presidente do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, disse nesta quinta-feira que o partido defende a iniciativa privada e a justiça social, ao lançar a pré-candidatura à Presidência da República do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ).

Segundo ACM Neto, o DEM defende um “sistema liberal e humanista baseado na igualdade de oportunidades”.

A pré-candidatura do presidente da Câmara está sendo lançada nesta quinta-feira em convenção do DEM em Brasília. Maia já vinha se movimentando para se colocar como o candidato, e tanto ele quanto seu partido desenham uma migração do campo da direita para o centro.