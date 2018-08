Segunda-feira começa com frio em SP; temperatura deve virar na quinta

A massa de ar polar que chegou a causar temperaturas negativas no sul do Brasil deve, também, manter o frio na região Sudeste. Para esta segunda-feira, 27, a previsão é de mínima de 11ºC e máxima de 17ºC na cidade de São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Ontem, a mínima registrada na capital paulista foi de 9,1ºC em Parelheiros, no extremo sul. Em Pinheiros, na zona oeste, o termômetro chegou a marcar 11,7ºC e 11,3º C na região central. A máxima na capital paulista foi de 17,7ºC em Perus, no extremo norte.

Segundo o CGE, o dia deve começar com céu encoberto e possibilidade de chuviscos. A nebulosidade permanece durante a tarde. Já na terça-feira, 28, a previsão é de formação de névoa úmida pela manhã. Aos poucos, contudo, a nebulosidade deve se dissipar, com temperaturas entre 12ºC e 23ºC. Na quinta-feira, a máxima pode chegar a 29ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sul

As primeiras horas de domingo, 26, foram geladas e com temperatura abaixo de zero grau nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. De acordo com a MetSul Meteorologia, nas cidades de Bom Jesus e Soledade, na região nordeste gaúcha, os termômetros marcaram -4,2°C. Em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, fez -3,7°C, com geada em certas regiões.

A mínima em Porto Alegre chegou à casa de 3°C no Morro da Polícia, na zona leste. Em Santa Catarina, não foi diferente, com geada até na região metropolitana de Florianópolis. Em Urupema, a 1,3 mil metros de altitude, a temperatura alcançou os -5,4°C. Já em São Joaquim fez -5,3°C e, em Urubici, -3,9°C. A segunda-feira deve ser ensolarada e gelada nos municípios gaúchos e catarinenses, com temperaturas abaixo dos 20°C. /COLABOROU LUCIANO NAGEL, ESPECIAL PARA AE