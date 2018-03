Segovia é exonerado da PF e enviado a Roma para ser embaixador

Brasília – Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 1º, o decreto de exoneração de Fernando Segovia do cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

Em outro decreto, o presidente Michel Temer designou Segovia para exercer a função de Adido Policial Federal na Embaixada do Brasil em Roma, Itália, pelo prazo de três anos.

De acordo com o texto do ato presidencial, o prazo começará a contar a partir da data de apresentação à missão diplomática, em substituição e após o término do prazo da designação de Valdson José Rabelo.

O Diário Oficial desta quinta traz também o decreto que nomeia Rogério Galloro para exercer o cargo de diretor-geral do Departamento da Polícia Federal do Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

A troca no comando da PF foi anunciada na última terça-feira, 27, e foi um dos primeiros atos do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.