Sedes do Ibama e do ICMBio são incendiadas no Amazonas

Brasília – As sedes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Biodiverdidade (ICMBio) em Humaitá, município da região sul do Amazonas, foram incendiadas na tarde desta sexta-feira, 27. Ainda não há informações sobre feridos ou a causa dos incêndios.

Humaitá está próxima da divida do Amazonas com Rondônia. O Ibama e o ICMBio realizam, nesta semana, uma operação de combate ao garimpo no Rio Madeira. Essa operação conta com o apoio do Exército, da Marinha e da Força Nacional de Segurança.

Um vídeo divulgado por pessoas que estavam próximas ao local da sede do Ibama mostra o incêndio, carros virados, atribuindo os atos a garimpeiros.