Secretário: PM chegou momentos antes de atiradores entrarem em sala cheia

São Paulo — Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (13), o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Camilo Pires, relatou que a força tática da Polícia Militar estava a dez metros dos assassinos em Suzano, quando eles se suicidaram.

De acordo com o secretário, os dois atiradores estavam prestes a entrar em uma sala com dezenas de alunos.

“Ao final, no fundo do colégio, os agressores se depararam com a força tática da Polícia Militar. Eles estavam prestes a entrar em uma sala com dezenas de alunos. Foi quando cometeram o suicídio”, afirmou.

Pires esclareceu que não está claro se um atirou e depois se matou. “Mas eles não conseguiram entrar nessa segunda sala”, concluiu.

Na coletiva, o secretário revelou que os dois atiradores são Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25 anos.

Ambos são antigos alunos da escola estadual Professor Raul Brasil. O mais novo, segundo o secretário, estudou no colégio até o ano passado.

Segundo o secretário, ainda não se sabe a motivação do crime. “É a grande busca: qual foi a motivação dos antigos alunos”, disse. Buscas na casa dos assassinos aconteceram e recolheram pertences deles.

Os dois aparentemente foram recebidos por Marilena Ferreira Vieira Umezo, coordenadora pedagógica, afirmou o secretário de Segurança. Não se sabe se os assassinos chegaram à escola encapuzados.

Armas

O comandante-geral da Polícia Militar, Marcelo Salles, informou que os dois adolescentes autores dos tiros usaram um revólver calibre 38 e uma arma medieval semelhante a um arco e flecha.

Durante a entrevista coletiva, o secretário Pires disse que a característica desse tipo de massacre é “atirar de forma aleatória procurando aumentar o dano”.

Ele acrescentou que uma machadinha foi encontrada com uma dos assassinos.

Lista de vítimas

Até agora, há dez vítimas fatais.