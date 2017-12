Secretário pedirá mudança de Rogério 157 para prisão federal

Constança Rezende, do Estadão Conteúdo

Por Constança Rezende, do Estadão Conteúdo

O Secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, informou que vai pedir a transferência de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, para um presídio federal.

Se o pedido for aceito pelo Ministério da Justiça, Rogério deverá sair do Estado, já que não há presídios federais no Rio.

O secretário também disse querer Rogério preso “por muito tempo”, em coletiva realizada no Centro Integrado de Comando e Controle, no centro do Rio.

“Não gosto de enaltecer criminosos, mas este é um bandido que vem causando problemas há mais de dez anos no Rio de Janeiro. Que fez dezenas de pessoas prisioneiras num hotel, em 2010, que disparava tiro de fuzil na Avenida Niemeyer”, enumerou.

O secretário disse que, a partir desta quarta-feira, o policiamento da favela da Rocinha, na zona sul, será avaliado. O objetivo é ver se o contingente de policiais precisará aumentar, pois há possibilidade de disputa para quem sucederá o traficante no controle da favela.

Logo após a prisão de Rogério, moradores relataram ter ouvido barulho de tiros na Rocinha. Sá afirmou que os tiros podem ter sido disparados em comemoração por bandidos que disputavam o controle do tráfico com Rogério.

Rogério assumiu o crime no local após vencer o grupo de Francisco Bonfim Lopes, o Nem (que está preso). Ele era segurança de Nem, quando ambos era da facção Amigos dos Amigos (ADA).

Depois que eles racharam, houve confronto pelo domínio da Rocinha e Rogério migrou para a facção Comando Vermelho (CV).