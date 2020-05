Tecnologia veio para ficar na educação, diz secretário de São Paulo

Com as medidas de isolamento adotadas para conter a diseminação da covid-19, quase 53 milhões de alunos do ensino básico estão sem aulas presenciais desde o fim de março, segundo dados da Unesco.

Nem todos eles, porém, puderam continuar acompanhando o conteúdo pela internet, realidade vista sobretudo entre os alunos da rede pública do país, onde a falta de recursos tecnológicos dificulta o ensino a distância. No Brasil, 30% das pessoas ainda não têm conexão com a internet em casa e, entre os que acessam a rede, 97% utilizam o celular.

Esse cenário de exclusão digital, segundo especialistas, tende a aumentar a desigualdade entre alunos das escolas públicas e privadas. “A melhor formação está acontecendo agora. Temos exemplos impressionantes de professores que estão vendo que a tecnologia pode ser aliada, por isso acho que vem pra ficar”, diz Rossieli Soares da Silva, secretário de Educação de São Paulo em debate do exame.talks sobre os desafios da edução pública com Denis Mizne, diretor executivo da Fundação Lemann. Acompanhe ao vivo.

Para o secretário, existia um medo claro que a tecnologia pudesse substituir os professores, mas “não existe essa possibilidade. O GPS não substituiu o motorista. Temos oportunidade de dar um salto quântico na educação com esse suporte”, completa Rossieli.

O início da volta gradativa das aulas presenciais da rede pública de São Paulo, prevista para junho, tem sido colocado como determinante para a retomada das atividades comerciais no estado pelo governador João Doria. O chefe do estado estendeu o período de quarentena nesta sexta até 31 de maio, de acordo com anúncio feito nesta sexta-feira, 8.