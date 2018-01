Secretário de Fazenda do Rio pede exoneração

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, aceitou, hoje (31), o pedido de exoneração do secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa. Segundo o governo, ele alegou motivo pessoal. O cargo será ocupado, a partir próxima segunda-feira (5), pelo atual subsecretário de Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes.

Pezão agradeceu e elogiou o desempenho de Gustavo Barbosa à frente da secretaria e disse que a competência e o empenho são as melhores palavras que descrevem a participação dele à frente da Fazenda. Elogiou ainda a forma como ele conduziu a pasta em um período difícil para o Rio de Janeiro, com destaque para a elaboração do Regime de Recuperação Fiscal do estado. “Nos auxiliando na construção e aprovação do Regime de Recuperação Fiscal, que já está recolocando o estado na rota do desenvolvimento”.

Barbosa também agradeceu o companheirismo do governador Luiz Fernando Pezão no processo para superar a crise financeira nos últimos anos e completou que se sentiu orgulhoso por ter ocupado o cargo na Secretaria de Fazenda.

O futuro secretário Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes é analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.