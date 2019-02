Secretário de Esportes da Espanha dá nota “10” para Rio-2016

Madri – Miguel Cardenal, presidente do Conselho Superior de Esportes da Espanha, órgão executivo vinculado ao Ministério da Educação, Cultura e Esporte do país europeu, deu nota “dez” para a organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro pelo trabalho realizado pelos voluntários, cuja “atitude não pode ser comparada com nada que tenha conhecido antes”.

O presidente do CSD reconheceu que, apesar da “pouca presença de público” em comparação com os Jogos de Londres, se sentiu “extraordinariamente confortável pelo trabalho realizado pelos milhares de voluntários”.

“Durante os Jogos, tivemos que nos relacionar com muitos voluntários para perguntar sobre coisas que precisávamos e a cada dia era mais admirável a atitude do Brasil. Dou nota dez para a organização pelas pessoas do Brasil, porque elas fizeram com que nós nos sentíssemos em casa”, confessou o funcionário do governo espanhol.

“Desde que cheguei ao cargo, estive presente em dois Jogos, um de inverno e outro de verão, e a atitude dos voluntários no Rio não pode ser comparada com nada que eu tenha vivenciado antes”, concluiu Cardenal.