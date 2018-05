Secretária de SP quer tirar filhos dos pais no Largo do Paissandu

São Paulo – A secretária municipal de Direitos Humanos, Eloísa Arruda, afirmou nesta segunda-feira, 14, que a Prefeitura de São Paulo pedirá que o Ministério Público Estadual (MPE) solicite à Justiça a suspensão do poder familiar das mães que mantêm crianças no Largo do Paissandu, no centro da cidade. As famílias estão acampadas no local desde o desabamento do Edifício Wilton Paes De Almeida, ocorrido no dia 1º de maio.

A secretária argumenta que o local em que as crianças estão é insalubre e que os pais se recusam a ir para abrigos. O Ministério Público Estadual informou à reportagem que ainda não recebeu ofício a respeito.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.