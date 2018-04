Secretaria de Segurança confirma dois feridos em acampamento do PT

Curitiba – A Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou a informação divulgada na manhã deste sábado (28) pelo PT de que um homem a pé fez disparos contra apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na madrugada de hoje (28), em Curitiba (PR). O ataque a tiros foi feito contra o acampamento Marisa Letícia, no bairro Santa Cândida, na capital paranaense.

Segundo informações da secretaria, “uma pessoa foi ferida e levada para o hospital”. Outro tiro acertou um banheiro químico e os estilhaços feriram, sem gravidade, uma mulher. Conforme o PT, o homem ferido é Jefferson Lima Menezes, um dos militantes, que foi baleado no pescoço.

A Polícia Civil informa que esteve no local com peritos da Polícia Cientifica do Paraná, policiais militares e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Foram recolhidas cápsulas de pistola 9 mm. Foi aberto um inquérito para apurar o caso”, afirma a SSP, em nota.

A Avenida Mascarenha de Morais, no bairro Santa Cândida, foi fechada por manifestantes, mas já foi liberada.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu ao atentado. “Muito grave o atentado nesta madrugada ao acampamento da vigília democrática de solidariedade ao Lula. Companheiro Jeferson, de São Paulo, baleado no pescoço corre risco de morte. Esperamos providência rigorosa por parte das autoridades de segurança”, afirmou.