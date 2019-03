Se o Governo não sair de 64, Brasil está fadado ao fracasso, diz Janaína

A derrota que o Governo teve no Congresso, ontem, é perigosíssima! Não é possível que o Presidente não perceba que não dá para governar com a cabeça em 64! Podem atacar, podem xingar, podem dizer que estou criticando o Presidente, etc, etc, etc….

— Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) March 27, 2019