Se dependesse de mim, nós já estaríamos com o PSB, diz Alckmin

Rio — Presidente do PSDB e pré-candidato do partido à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 8, que se dependesse dele, uma aliança de seu partido com o PSB já estaria definida. A declaração foi dada poucas horas após o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, filiado à legenda, anunciar que não irá concorrer à Presidência da República no pleito de outubro.

“Se dependesse de mim, nós já estaríamos juntos com o PSB. Agora, temos que respeitar. É outro partido. Tem uma lógica própria. Vamos aguardar”, afirmou Alckmin, após proferir palestra a empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Alckmin, contudo, preferiu manter a cautela. “Você só pode fazer aliança com quem não tem candidato. Você só vai saber quem não tem em junho. E o Brasil é uma federação, você não tem eleição só para presidente da República, tem também para os Estados. Tem muitas singularidades”, ponderou.

O ex-governador de São Paulo elogiou Joaquim Barbosa. “Tenho um grande respeito pelo Joaquim Barbosa. Aliás, tinha declarado isso reiteradamente, por questão de valor, espírito público, preparado, serviço prestado ao Brasil. Há de se respeitar sua decisão”, afirmou. “O que o PSB vai fazer cabe ao partido avaliar.”

Para Geraldo Alckmin, a saída de Barbosa veio num movimento esperado em um momento em que mais de duas dezenas de políticos ou outsiders anunciam intenção de concorrer. “É natural que você, que tinha um quadro muito fragmentado – 22 pré-candidatos – à medida que vão chegando as convenções de junho, reduza um pouco esse número de candidatos. Há uma fragmentação muito grande”, avaliou.

Mais cedo, ao saber da desistência de Barbosa, Alckmin afirmou, em evento em Niterói, que o ex-ministro deverá participar “de outra forma”.