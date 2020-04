“Se algo acontecer, voltarei para Campo Grande”, diz Mandetta para família

O clima de tensão entre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro é tão grande depois dos episódios dos últimos dias que Mandetta já avisou a familiares que, caso ele deixe o cargo no ministério, deve voltar a

Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul e cidade onde o ministro nasceu, na sequência.

“Se algo acontecer, voltarei para Campo Grande e ficarei uns dias com vocês”, disse Mandetta, no domingo, depois da entrevista ao Fantástico. O ministro afirmou aos parentes que estava bem e reforçou que eles se mantenham em casa para os cuidados de prevenção ao novo coronavírus. “Fiquem bem, está tudo bem comigo”, afirmou Mandetta.

Nas mensagens que trocou com familiares, Mandetta disse que não se arrependia das declarações, porque acreditava que o momento da entrevista também era um espaço para ele ajudar a conscientizar a população.