Governo anuncia 22,9 milhões de testes contra coronavírus

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira, 24, que vai ampliar para 22,9 milhões o número de testes adquiridos e distribuídos durante a pandemia de coronavírus. No entanto, a pasta informou que a maior parte (15 milhões) ainda está em negociação com fabricantes. Os outros 7,9 milhões já têm um prazo para serem entregues, mas a data máxima ainda não foi informada.

“Estamos buscando toda disponibilidade de testes no mercado internacional”, disse o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, acrescentando que as empresas estrangeiras não estão dando conta de suprir a demanda. “Por isso, estamos usando toda a capacidade instalada no território nacional. Negociando com a Embrapa e o Ministério da Agricultura o empréstimo de suas máquinas para conseguirmos enfrentar o pico da epidemia, que ainda não chegou”.

De acordo com as estimativas, o Brasil vai realizar 14,9 milhões de testes do tipo RT-PCR, que analisam a estrutura molecular do vírus, são mais precisos, mas demoram mais para serem concluídos. Há ainda 8 milhões de testes sorológicos, que analisam os anticorpos no organismo da pessoa e são mais rápidos, embora também sejam menos precisos. Esses testes serão usados nos profissionais de saúde.

Desde a semana passada, o governo federal vinha sendo pressionado para ampliar a capacidade de testes para identificação de pessoas infectadas. A medida, segundo especialistas, auxilia no diagnóstico de pacientes assintomáticos e antecipa possíveis complicações médicas. Até agora, já são 2.201 casos no país, com 46 mortes. Em apenas quatro dias, dobrou o número de pessoas infectadas pelo vírus.

“Como a OMS orientou que nos devemos testar, assim estamos fazendo. Apesar de termos considerado que poderíamos estar trabalhando com uma estratégia um pouco menos intensa, mas orientação da OMS a gente segue”, disse Oliveira.

Atualmente, o número de testes distribuídos é de cerca de 30 mil. Essa é escala de referência que autoridades de saúde estão usando para os testes que devem ser realizados em apenas um dia. “Nas próximas semanas precisamos testar entre 30 a 50 mil pessoas por dia. Hoje temos uma capacidade 6,7 mil testes por dia”, afirmou Oliveira.