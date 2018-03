Integridade física do ministro Barroso corre risco, diz VEJA

São Paulo – Luís Roberto Barroso não tem tido dias fáceis. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) tem recebido telefonemas com advertências sobre processos assinados por ele. Segundo a coluna Radar da revista VEJA deste mês, até sua integridade física está em risco.

O ministro tem estado em bastante evidência devido a decisões tomadas dentro do inquérito dos Portos, que investiga se Michel Temer (MDB) cometeu os crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente é suspeito de ter recebido propina para beneficiar o grupo Rodrimar em decreto que mudou regras portuárias em 2017.

No início de março veio a público que Barroso autorizou a quebra do sigilo bancário de Temer.

Outra decisão polêmica do ministro e que irritou o Planalto foi suspender parcialmente o decreto de indulto natalino assinado pelo presidente Michel Temer em dezembro.

O decreto determinava que a concessão do indulto poderia valer para quem já tivesse cumprido um quinto da pena. O ministro altera o trecho de maneira que “indulto depende do cumprimento mínimo de 1/3 da pena e só se aplica aos casos em que a condenação não for superior a oito anos”. Ele também suspendeu o indulto para crimes de corrupção.

Sobre o assunto, a coluna da VEJA também traz que o Palácio recebeu pesquisas que mostram que a atuação do ministro do STF no inquérito contra Temer voltou a enfraquecer a imagem do presidente.