Saúde é área mais problemática do governo Bolsonaro, mostra Datafolha

São Paulo — A atuação do governo federal em relação à saúde foi citada como o principal problema do Brasil, de acordo com uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (05).

Segundo os dados, 18% dos entrevistados consideram que os programas para a área são os que trazem maiores incertezas. Em seguida aparecem educação e desemprego, com 15% cada.

Considerada em julho o maior problema do Brasil, a área de segurança pública, que fica sob responsabilidade do ministro Sergio Moro, foi mencionada por 11% dos entrevistados, aparecendo em quarto lugar da lista.

Em pesquisa divulgada também nesta quinta-feira, Moro é o ministro com maior aprovação pela população, com 54% de avaliação “ótimo” ou “bom”.

Apesar de ter tomado proporções internacionais nas últimas semanas, após as queimadas na Amazônia, a atuação do governo federal em relação ao meio ambiente é citada como um dos principais problemas por apenas 1% dos entrevistados.

O Datafolha ouviu 2.878 pessoas em 175 municípios de todas as regiões do país nos dias 29 e 30. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro, dois pontos percentuais, para mais ou para menos.