Saúde confirma 8° caso de coronavírus

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira que há oito casos positivos para coronavírus no Brasil. Seis estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Pela primeira vez, a pasta confirmou que São Paulo registrou os dois primeiros casos de transmissão direta do coronavírus no país. Um dos pacientes infectados é parente do homem de 61 anos, que foi o primeiro confirmado para a doença, em 26 de fevereiro. O segundo teve contato com esse familiar. De acordo com o secretário de vigilância em saúde do ministério, Wanderson Oliveira, como os casos têm conexão, ainda não se pode dizer que há uma transmissão sustentada dentro do Brasil. A pasta está tratando o caso como transmissão local. “Isso significa que o vírus não está produzindo doentes cuja fonte não conseguimos identificar. Todos os casos têm histórico de viagem ou de contato com caso confirmado”, disse Oliveira.

Brasil retira diplomatas da embaixada na Venezuela

O governo brasileiro começou a retirar da embaixada e do Consulado Geral em Caracas os diplomatas na Venezuela. Cinco diplomatas e 11 servidores administrativos de vários níveis foram removidos nesta quinta, em um movimento coordenado de esvaziamento dos postos diplomáticos no país. Duas portarias publicadas retiram boa parte dos servidores do setor consular em Caracas. O governo brasileiro não rompeu formalmente relações diplomáticas com o governo venezuelano, como fizeram outros governos, como o canadense, seguindo apelo de diplomatas e militares, que consideravam a manutenção da embaixada uma maneira de manter uma ponte com o país vizinho –além da necessidade de atendimento consular aos mais de 10 mil brasileiros que oficialmente moram na Venezuela.

CSN avalia IPO de mineração

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está avaliando fazer uma oferta inicial de ações (IPO) de seus negócios de produção de minério de ferro. A afirmação foi feita pelo presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch, em teleconferência com analistas nesta quinta-feira, após divulgação de resultado trimestral acima do esperado na noite de véspera. Reafirmando a intenção da empresa de reduzir sua dívida líquida “o mais rápido possível” para 20 bilhões de reais, ante 27,1 bilhões no fim de 2019, Steinbruch afirmou no final da teleconferência que está sendo discutido “não só a venda da SWT (usina siderúrgica alemã), como o próprio IPO da mineração”. Ontem, a CSN reportou lucro de 1,13 bilhão de reais no 4° trimestre de 2019.

Troca no comando da CVC

A operadora de turismo CVC anunciou nesta quinta-feira que seu presidente-executivo, Luiz Fogaça, apresentou pedido de renúncia e que o conselho de administração da companhia aprovou a indicação de Leonel Andrade para substituí-lo. Em fato relevante, a CVC informou que Fogaça seguirá no cargo até 30 de março. Andrade foi presidente da Smiles, gestora de programas de fidelidade da Gol, da financeira Losango e da bandeira de cartões Credicard. O anúncio da saída de Fogaça acontece dias após a CVC ter revelado no último final de semana que constatou indícios de erros em sua contabilidade, que se confirmados poderão significar ajustes contábeis significativos nos resultados.

Opep deve diminuir produção por coronavírus

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) chegou a um acordo para reduzir sua produção e a de aliados em mais 1,5 milhão de barris por dia (bpd), em reação ao impacto econômico do coronavírus. A organização se reuniu nesta quarta-feira, em Viena, para discutir uma resposta coordenada ao coronavírus. Na sexta-feira, o encontro será estendido à Opep+, que inclui a Rússia e outros aliados.Pelo plano acertado, a Opep se responsabilizaria por uma redução adicional de 1 milhão de bpd, enquanto os 500 mil bpd restantes caberiam aos aliados na Opep+.

Aérea britânica Flybe pede falência

O surto de coronavírus fez nesta quinta-feira sua primeira vítima no setor aéreo: a companhia regional Flybe, do Reino Unido, que entrou com pedido de falência. O processo de colapso da empresa acelerou com a forte queda da demanda por viagens em função da disseminação do Covid-19. Desde janeiro, a companhia apresentava dificuldades, mas o governo do Reino Unido afastou a possibilidade de qualquer intervenção pública direta na empresa para tentar salvá-la. “Todos os voos foram suspensos e os negócios no Reino Unido deixaram de operar imediatamente”, comunicou a operadora, descrita como a maior companhia aérea regional independente da Europa pela imprensa britânica. As rotas da Flybe conectavam o Reino Unido com os principais destinos europeus. A empresa empregava 2,4 mil pessoas e transportava cerca de 8 milhões de passageiros por ano por meio de 81 aeroportos e 68 aeronaves.

Amazon instaura home office em Seattle

De olho no surto de coronavírus que já deixou mais de três mil mortos ao redor do mundo, a Amazon pediu nesta quinta-feira que seus funcionários evitem ir ao escritório da empresa em Seattle, nos Estados Unidos. A recomendação acontece depois de um colaborador da empresa ter testado positivo para o vírus. O estado de Washington é o local mais afetado até o momento nos EUA, com dez mortos e 39 casos confirmados. O e-mail enviado aos funcionários, segundo o jornal The Seattle Times, encoraja os colaboradores a conversar com gerentes e líderes diretos a fim de evitarem estar fisicamente no escritório. A recomendação é que o home office ocorra até o fim do mês. O Facebook e a Microsoft também deram recomendações parecidas aos colaboradores.

Depois de Bloomberg, Warren desiste

Após um desempenho fraco na principal prévia do Partido Democrata, conhecida como Super Terça, a pré-candidata progressista e senadora pelo estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, desistiu de concorrer à nomeação do partido para enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais, que acontecem em novembro. Warren chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto em âmbito nacional entre os eleitores democratas. No entanto, depois de as prévias se iniciarem, em fevereiro, sua candidatura perdeu o fôlego. A senadora encerra sua participação com apenas 65 delegados. Biden e Sanders, os líderes no momento, já ultrapassaram a marca de 500. Ontem, o megaempresário Michael Bloomberg também desistiu de sua candidatura.

Síria: Rússia e Turquia anunciam cessar-fogo

Na tarde desta quinta-feira, Rússia e Turquia anunciaram um cessar-fogo na guerra civil da Síria, que completa nove anos em março. A trégua entre os países passa a valer a partir de meia de noite da próxima sexta-feira 6. No conflito, Moscou é aliada de Bashar al-Assad, enquanto Ancara apoia os rebeldes. O acordo foi feito após uma reunião de seis horas entre os presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Recep Tayyip Erdogan, da Turquia. Os líderes estavam preocupados com as recentes escaladas militares na região. No anúncio, Putin disse que espera que os acordos sejam o princípio do fim da atividade militar na província de Idlib. Erdogan, por sua vez, pontuou que os dois países irão trabalhar juntos a partir de agora para ajudar o povo sírio.