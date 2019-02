Saúde autoriza liberação de R$ 16,2 milhões para UPAs no Rio

Brasília – O Ministério da Saúde autorizou hoje (6) a liberação de R$ 16,2 milhões para sete unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) no Rio de Janeiro e no município de São Gonçalo, na região metropolitana da capital. As unidades beneficiadas ficam em Copacabana, Irajá, na Penha, em Ricardo de Albuquerque, na Ilha do Governador e no Engenho Novo.

As sete portarias, assinadas pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estão publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União, Seção 1, páginas 666 a 668. O texto completo pode ser acessado no endereço.

Em agosto, o governo anunciou a decisão de ampliar o número de UPAs em todo o país. No último dia 23, portaria do Ministério da Saúde aumentou o valor de recursos distribuídos ao governo do estado do Rio, para as UPAs, de R$ 154,4 milhões, por ano, para R$ 244 milhões.

No total, há 213 unidades, das quais 54 estão no Rio de Janeiro – na capital, região metropolitana, nas regiões serrana, do mar e interior. De acordo com dados do governo fluminense, as UPAs, até o mês passado, atenderam a mais de 14 milhões de pessoas.

A proposta das UPAs é funcionar 24 horas, todos os dias da semana. Há médicos, equipe de enfermagem, equipamentos de raio X, laboratórios para exames, leitos para os pacientes que precisam ficar em observação e até pequenas unidades de Terapia Intensiva.