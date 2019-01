Sargento que morreu em queda de helicóptero no Rio será sepultado hoje

O corpo do sargento Felipe Marques de Queiroz, que morreu na queda de um helicóptero ontem (14) no Rio de Janeiro, será sepultado às 15h30, no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na zona oeste.

O velório, que começa às 8h, será na sede do Grupamento Aeromóvel (GAM), unidade a que pertencia o policial.

O militar estava no helicóptero do GAM, que fazia o patrulhamento da Linha Vermelha, via de ligação entre a Baixada Fluminense e o centro da cidade do Rio, quando o helicóptero precisou fazer um pouso de emergência na Baía de Guanabara.

A aeronave, que estava com quatro tripulantes, afundou no mar. Os outros três policiais sofreram ferimentos leves, mas o sargento ficou preso dentro do helicóptero.

O policial foi socorrido minutos depois e os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso.

De acordo com a PM, o GAM tem sete aeronaves, das quais apenas três estavam em condições de voo, inclusive a que caiu ontem.