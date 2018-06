Sargento da PM morre em operação na zona norte do Rio

Rio e São Paulo – Um sargento da Polícia Militar foi morto durante operação policial realizada na manhã desta quinta-feira, 28, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da corporação, a vítima era o 2º sargento Jason da Costa Pinheiro, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora da comunidade.

Ele foi baleado na cabeça e recebeu atendimento no Hospital do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos. O policial tinha 42 anos, ingressou na corporação em 2000 e deixa mulher e três filhas. O sargento é o 58º policial militar morto em ações violentas no Estado neste ano, segundo informações da PM.

A operação, realizada por policiais da UPP para checar informações do setor de inteligência na comunidade, interditou os dois sentidos do túnel Noel Rosa. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio pede que os motoristas evitem a região. Segundo a PM, os agentes foram confrontados em diversos momentos e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para dar apoio.

No mesmo dia, também é realizada um operação da intervenção das Forças Armadas e da Secretaria de Segurança nos morros do Chapadão e da Pedreira, na zona norte do Rio. A ação envolve cerco e desobstrução de vias, e revistas de pessoas e veículos.

Foram disponibilizados na ação 5,4 mil militares das Forças Armadas, 80 policiais militares e 100 policiais civis. Estão sendo distribuídos panfletos nas comunidades, por helicópteros, com orientações sobre como colaborar anonimamente com informações úteis e acessar a Ouvidoria da Intervenção.