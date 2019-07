São Paulo terá primeira onda de frio do ano, com mínima de até 5°C

Após um mês de junho mais quente do que o normal, a capital paulista poderá ter sua primeira onda de frio nesta semana. No sábado e no domingo, a temperatura mínima registrada na cidade pode chegar a 5ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com CGE, o motivo para a queda brusca nas temperaturas da capital paulista é a chegada de uma frente fria, acompanhada de uma forte massa de ar frio de origem polar. O tempo deve começar a mudar na quinta-feira, mas o frio se acentuará nos dias seguintes. Nas madrugadas de sábado e de domingo, os termômetros na capital podem marcar 5ºC. Nos bairros mais afastados da cidade, esse valor pode ficar ainda menor.

Segundo o CGE, a mínima registrada neste ano na cidade foi de 9,4ºC no dia 9 de junho. Desde 2004, quando o CGE passou a compilar dados de temperatura da capital, a mínima mais baixa foi de 3,5°C em 13 de junho de 2016. Nesta época, houve mortes de moradores de rua por causa do tempo frio.

A onda gelada não atingirá só São Paulo. Todo o País deverá sentir os efeitos da massa de ar polar. Na Bahia e em Goiás, de acordo com a Climatempo, podem ocorrer temperaturas em torno dos 10ºC. Também há possibilidade de neve na região serrana do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Calor

Apesar da onda de frio prevista para esta semana, a tendência para julho na capital é de que as temperaturas continuem mais altas do que o normal. Isso porque o Brasil sente o efeito do El Niño, fenômeno de aumento na temperatura das águas do Pacífico Equatorial e, consequentemente, das temperaturas atmosféricas. A média das mínimas para julho é de 12,6°C, segundo o CGE.

O mês de junho terminou com pouca cara de inverno: foi o sexto mais quente em 76 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para este cálculo, o órgão levou em conta as temperaturas máximas da capital durante o mês. A média dessas temperaturas ficou em 24,2°C, a maior desde 2007. Em pleno inverno, os termômetros chegaram a marcar 28ºC, na sexta-feira passada.